Россияне начали скупать соль для профилактики коронавируса

Москва, 22 апреля. Спрос на пищевую соль в России в апреле вырос, что может быть связано с рекомендациями Минздрава РФ об использовании соляного раствора как меры профилактики заражения коронавирусом COVID-19. Об этом рассказали в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Отмечается, что производители в РФ увеличили выпуск пищевой соли. Выросли объемы резервных остатков и объемы отгрузки данного вида продукции.

Как пишет РИА Новости, специалисты отмечают, что это произошло после выхода пятой версии «Временных методических рекомендаций» Минздрава России. Они касаются профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева напомнила, что традиционная квашеная капуста поможет поддержать иммунитет во время эпидемии коронавируса.

По словам Королевой, квашеная капуста — один из наиболее дешевых и доступных продуктов, который можно приобрести в любом магазине. Она богата витаминами и пребиотиками, отлично укрепляет иммунитет и помогает организму человека противостоять вирусным инфекциям. Традиционная русская закуска по своим качествам способна уверенно конкурировать и с имбирем, и с лимоном.

Особенно полезна квашеная капуста весной, когда человеческий организм теряет защиту от агрессивных факторов внешней среды, в том числе вирусов. Королева предупредила, что, как и любые другие продукты, эту закуску нужно употреблять, соблюдая меру.