Росконтроль рассказал, где можно купить в Москве дешевые лимоны и имбирь

Москва, 22 апреля. Росконтроль устроил рейд по московским магазинам, чтобы узнать цены на лимоны и имбирь, и назвал лучшие цитрусовые. Об этом говорится на сайте организации.

Сотрудники Росконтроля узнали цены на лимоны и имбирь в супермаркетах «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Верный», SPAR и Globus. В ведомстве отметили, что спрос на эти продукты резко вырос на фоне пандемии коронавируса.

Самые бюджетные лимоны можно купить в «Ашане», где их продают за 349 рублей за килограмм. Что касается имбиря, то дешевый вариант в «Пятерочке» — 499,99 рубля за килограмм.

Антирекордсменами стали SPAR, где имбирь продается за 1600 рублей за килограмм, и «Азбука вкуса», в которой килограмм лимонов можно купить за 628 рублей.

Эксперты также провели исследование лимонов, закупленных в супермаркетах. Выяснилось, что все проверенные фрукты были безопасными, хотя в них выявлено остаточное количество пестицидов, но превышения допустимых показателей зафиксировано не было, отметил «ФедералПресс». Наибольшее содержание витамина С было в лимонах, продающихся в «Ашане».

В Росконтроле добавили, что только лимоны из «Перекрестка» по внешнему виду, размеру и другим показателям можно отнести к высшему сорту, указала «Вечерняя Москва». Фрукты первого сорта продавались «Азбуке вкуса», «Ашане» и Globus, в остальных магазинах был большой процент подмороженных и загнивших плодов на килограмм.