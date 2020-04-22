Карантин приведет к сильной криминализации украинского бизнеса

Развитие малого и среднего бизнеса всегда шло на Украине с огромным трудом. Длящийся уже полтора месяца карантин наверняка убьет значительную часть этой сферы, приносящей в бюджет страны 55% ВВП. Восстановление же бизнеса до предкарантинного уровня займет долгие годы, считает глава Союза защиты предпринимательства Украины Сергей Доротич. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

«Ограничительные меры из-за коронавируса заставили приостановить деятельность 40–45% малого и среднего бизнеса на Украине — такова информация, полученная от членов нашего союза в регионах. Как правило, это небольшие кафе-кондитерские и пекарни, парикмахерские и салоны красоты, бары и ресторанчики — десятки тысяч таких заведений по всей стране закрыты. Только в Киеве из-за карантина закрылись более 150 тысяч рабочих мест в сфере услуг. Все эти люди фактически выкинуты на улицу, без денег и перспектив», — отмечает эксперт.

По словам Доротича, в условиях карантина еще кое-как выживают промышленное производство и крупный бизнес. Но с каждой новой неделей проблемы подкрадываются и к ним.

«Микро- и малый бизнес — это как кровеносные капилляры в экономической системе любой страны. Они полностью закупорены, да и сами потребители в основном сидят дома и экономят последние деньги, — констатирует он. — Постепенно это начинает все сильнее влиять и на средний и крупный бизнес, которые теряют клиентов и обороты. Если правительство не снимет ограничения на торговлю и после 1 мая, то кризис может охватить уже почти всю бизнес-сферу Украины».

Понятно, что многие предприятия не выйдут с карантина и закроются навсегда, подчеркивает аналитик. А те, что останутся на плаву, могут уйти в теневой сектор, то есть перейти на нелегальные формы работы и платить дань своей «крыше», а не государству.

«Карантин может привести к тому, что бизнес будет криминализироваться. Согласно нашим опросам, каждый второй предприниматель видит, что государство ничем не готово ему помочь в кризисных условиях. Поэтому многие малые бизнесмены намерены сдать свою госрегистрацию, сняв с себя необходимость платить налоги, и начать работать в нелегальном поле. В плане бухгалтерии и текущих расходов это намного проще. В этом случае бизнесменам не нужно платить непомерные штрафы в налоговую, пожарным и прочим службам. Достаточно просто платить за «крышу» бандитам или недобросовестным полицейским, как в 1990-е».

По мнению главы Союза защиты предпринимательства, у украинского микро- и малого бизнеса нет никакой подушки безопасности, каких-то запасов или накоплений.

«Многие предприниматели и раньше жили «от выручки до выручки», а запрет работать стал для них запретом на выживание. Сегодня, спустя полтора месяца после введения карантинных мер, убытки предпринимателей оценить сложно. Но, если им не позволят работать после майских праздников, в этой сфере случится катастрофа», — говорит он.

Напомним, само государство малому бизнесу практически не помогает. Власти до сих пор не отменили для предпринимателей страховые взносы на выплату зарплат, которые составляют до 40% всех выплат в бюджет. Притом что сотни фирм и компаний уже полтора месяца не работают.

«Если вы запрещаете бизнесу работать и ввергаете его в убытки, то хотя бы на время отмените основные налоги и сборы! — призывает эксперт. — Но власти ни о чем подобном и слышать не хотят! Все основные налоги с бизнеса по-прежнему взимаются, так же как и арендная плата за землю и недвижимость. При этом никаких дотаций малым бизнесменам никто платить не намерен. Власть поступает непрофессионально, разочаровывая своими действиями тысячи активных людей».

На этом фоне, указывает Доротич, смешно слушать заявления главы правительства об «открытии 500 тысяч рабочих мест после окончания карантина».

«Чтобы создать такое число рабочих мест, нужно вложить в экономику страны не менее 10 млрд долларов. Но сегодня не видно частных инвесторов, которые хотели бы вложить такие деньги в нашу экономику, балансирующую на грани дефолта. И, судя по развитию ситуации, таких желающих в ближайшее время не найдется», — отметил он.

Пока не поздно, власти нужно полностью пересмотреть условия работы для малого и среднего бизнеса, поскольку это главное условие для сохранения сотен тысяч рабочих мест. Кроме того, государство должно учитывать, что затраты бизнеса, которому разрешено работать в карантин, значительно выше — из-за затрат на маски, антисептики, более тщательную уборку и другие меры безопасности.

«По отношению к бизнесу украинское государство выступает как злой полицейский, диктатор с десятками инструментов давления и правом на насилие. В развитых странах оно играет совсем другую роль: старается стимулировать бизнес, помочь ему советом, законодательством или деньгами. В этих условиях у предпринимателей гораздо больше шансов выжить в такой кризис», — считает бизнес-омбудсмен.

В то время как карантин добивает и без того дышавшую на ладан украинскую экономику, местный крупный бизнес несет огромные убытки в связи с ухудшением мировой конъюнктуры. Как отмечал в мартовском отчете перед Радой президент Владимир Зеленский, к началу марта падение промышленности шло во многих секторах. Так, в ноябре 2019-го оно ускорилось до 7,5%, в декабре спад составлял 7,7%, в январе 2020-го — 5,1%, а в феврале — 4,1%. По признанию экономистов, это просто чудовищные цифры, они говорят о том, что страна, по сути, деиндустриализируется.

«Украинская промышленность и до карантина лежала, из-за некомпетентных действий членов непрофессиональной власти. Машиностроение, аэрокосмическая отрасль, химпром, горно-металлургический комплекс влачили жалкое существование. Десятки заводов закрыты, сотни предприятий в разы снизили темпы работы. Сельское хозяйство тоже быстро деградирует из-за мародеров-олигархов, которые дербанят наш АПК. А введенные карантинные меры лишь усугубляют ситуацию и могут окончательно добить экономику, — уверен аналитик. — К тому же в страну массово возвращаются гастарбайтеры. Поступления в бюджет тают, а безработица набирает ход. Думаю, Украину ожидают очень трудные времена, из которых она никак не может выйти».

Доротич напомнил, что падение идет по ключевым позициям украинского экспорта. Так, в марте кукуруза на мировых рынках обвалилась до минимума, и на каждой тонне экспортеры теряют по 10–20 долларов. Украина в 2019-м продала на внешнем рынке 18 млн тонн кукурузы, и обвал цен грозит недополучением 360 млн долларов валютной выручки. Сильно подешевела и пшеница — на Чикагской бирже она продается по 180–200 долларов за тонну, а в конце января 2020-го стоила 210 долларов за тонну. Минус 10 долларов на каждой тонне — это еще 140 млн недополученной валютной выручки.

Крупный бизнес Украины, специализирующийся на металлах и руде, еще раньше попал под ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, подчеркивает глава Союза защиты предпринимателей. А сейчас падение нефтяных цен продолжит тянуть вниз цены на другие сырьевые товары, что и помимо карантина повлияет на украинскую промышленность.

«На протяжении восьми месяцев наше промпроизводство сокращалось, рецессия промышленности усиливалась. А теперь карантинными мерами и неадекватными вызовами правительство добивает сферу услуг. Ученые прогнозируют, что вирусы будут постоянно мутировать и пандемии в мире будут регулярно повторяться. Думаю, мы уже сегодня должны выработать четкий механизм функционирования страны в условиях карантина — с расчетом на завтрашний день».

Общий же экономический эффект от всей этой ситуации, включая карантинные меры, будет крайне негативным, считает экономист.

«Наша власть теперь будет списывать все свои огрехи на коронавирус. Но на деле эпидемия лишь стала спусковым крючком для падения как локальных экономик (в том числе украинской), так и в мировом масштабе. По всему миру запущен острый финансовый кризис и разорваны глобальные производственные цепочки», — заключает аналитик.

Напомним, эксперты МВФ в апрельском «Обзоре мировой экономики» спрогнозировали, что ВВП Украины в 2020-м сократится из-за коронавируса на 7,7% (больше чем в 2014-м). Уровень инфляции в 2020-м МВФ прогнозирует в размере 7,2%, а безработица на Украине до конца года должна вырасти до 10,1%.