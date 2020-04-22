Эксперты Роскачества напомнили, когда нужно носить маски

Москва, 22 апреля. Эксперты Роскачества рассказали, что носить маску на открытом воздухе не обязательно. Подробные советы и рекомендации по использованию масок представлены в сообщении организации.

Носить маску на улице не нужно, если, конечно, не запланирована встреча с потенциальными носителями вируса. Также от нее можно отказаться и в домашних условиях, если члены семьи, находящиеся в самоизоляции, здоровы. Важно помнить, что маску нужно менять каждые два часа.

Перед использованием маски нужно развернуть складки для более плотного ее прилегания к лицу, рекомендуют специалисты. По их словам, обязательно стоит плотно подогнать крепление в маски по спинке носа.

«Если маска случайно испачкалась, ее следует тут же менять. Одноразовые маски используйте один раз — на то они и одноразовые: они теряют свои свойства и стерильность и могут стать источником инфекции», — предупредили в Роскачестве.

Эксперты предупредили, что в организм вирус может проникать не только через рот и нос, но и через глаза, поэтому следует вместе с маской надевать специальные герметичные очки. В этом случае подойдут и очки для плавания. В Роскачестве назвали самое убедительным средство защиты от вируса. Эксперты отмечают, что к ним относятся специальные медицинские антибактериальные полнолицевые и полулицевые маски. Но их производят в ограниченном количестве. Хорошим средством защиты являются медицинские респираторы с правильно подобранным антивирусным картриджем.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева предупредила, что часто в Интернете под видом медицинских масок продаются строительные или гигиенические маски.

«Строительные маски предназначены для защиты от физических факторов — пыли, грязи. Гигиенические маски являются просто текстильным изделием. Их защитные свойства никем не установлены и не доказаны», — пояснила она.

Специалисты призвали не верить в антимикробные свойства бельевого трикотажа и бытовых масок, которые подходят для катания на мотоцикле или велосипеде, чтобы защититься от пыли и газов.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в прошлом году. Инфекция стремительно распространяется по всему миру. РФ предпринимает превентивные меры для борьбы с заболеванием. По данным на утро 22 апреля, в России проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает RT.