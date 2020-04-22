Чайный мастер рассказал, какие чайные напитки защитят от вирусных инфекций. ФАН-ТВ

Александр Невский — не киноактер и культурист, а его полный тезка. Парень из Петербурга не прокачивал мускулы, а нашел пути к гармонии и просветлению с помощью чайного дела.

Уже около 10 лет он увлекается историей китайского чая, успел в совершенстве овладеть техникой чайных церемоний. Лично отправляется в Поднебесную и выбирает лучшие сорта прямо на плантациях.

Сейчас как и все сидит на самоизоляции, признается, что теперь времени стало больше, и есть возможность насладиться напитком в полной мере. В период коронавирусной пандемии решил поделиться секретом чайного мастерства и рассказать, что лучше всего помогает укрепить иммунитет.

«Чай изначально всегда был лекарственным средством, всегда использовался для выздоровления, поэтому многие врачи рекомендуют много теплого чая. Опять же нужно пить не самый горячий, а уже чуть-чуть поостывший, чтобы никак не травмировать желудок и слизистую. <…> Если касаться того, что советуют для улучшения иммунитета, для его подкрепления, из российских известных трав будет Саган Дайля. Выглядит он как небольшие листочки блестящие. Его буквально нужно несколько листочков, можно заваривать как моно, либо бросать заваривать в любой из чаев», — рассказал Невский.

Александр рекомендует пить этот напиток курсом по 20-30 дней, чтобы укрепить иммунитет. Еще один чудодейственный чай — китайский напиток кудин, но с ним следует быть осторожным. Для заварки достаточно одной щепотки, если положить больше, то чай будет горчить. Также специалист советует взять смесь из индийского чая масала со специями.

«Для того, чтобы нам правильно заварить чай, нужно сначала промыть посуду, подготовить ее для чайной церемонии, <…> потом это все выливаем, и уже в прогретый чайник мы засыпаем подготовленный чай. В среднем считается, что на 100 мл необходимо пять грамм чая. Первую заварку нужно промыть, чтобы избавить от чайной пыли, чай при этом не теряет своего вкуса. После этого уже можем заваривать наш чай. Одна из особенностей то, что мы привыкли заваривать чай очень долгим настаиванием, а в Китае чай пьют проливами, это немножко другой способ. Мы заливаем кипяток в чайник, и буквально 15 секунд нам хватает для заваривания чая», — поделился Александр.

Также не следует забывать, что одним из важнейших ингредиентов в чайной церемонии является вода. Она может сделать вкус более насыщенным. По наблюдениям Александра, на талой воде чай получается очень мягким, если же нет возможности топить льды, то можно использовать просто родниковую воду из магазина.

Определить хороший чай можно даже по внешнему виду. У него не должно быть ломаных листьев, цвет должен быть матовый и однородный. Лучше не покупать ароматизированный чай, качественный напиток прекрасен своим естественным ароматом.