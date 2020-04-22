Семья Заворотнюк потратила 12 млн рублей на лечение актрисы

Москва, 22 апреля. Лечение звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, больной раком, обошлось в 12 миллионов рублей.

По словам медиков, стоимость курса лечения в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ составила два миллиона рублей.

«Всего же за время болезни Заворотнюк ее муж Петр Чернышев потратил около 12 миллионов рублей», — пишет Kp.ru.

По информации издания, супругу актрисы, фигуристу Петру Чернышеву пришлось продать квартиру в Ялте, чтобы оплатить лечение тяжелобольной жены. При этом на все вопросы о финансовой помощи отвечал, что деньги есть и ничего не нужно.

Ранее стало известно, что артистка выписана из клиники и вернулась в свой дом в поселке Крекшино. По словам друга звезды, любимица публики практически не заходит в Интернет и не смотрит телевизор. При этом 49-летняя знаменитость соблюдает режим самоизоляции и не покидает свой особняк. Более того, родные хотят полностью оградить звезду от постороннего внимания.

В прошлом году стало известно, что у актрисы рак головного мозга. Родные звезды подтвердили лишь то, что Заворотнюк больна, не называя диагноз.

Онколог, кандидат медицинских наук Михаил Ласков отметил, что есть огромное количество видов рака мозга. Есть разные прогнозы на выздоровление, и все в этом случае зависит от опухоли. В основном люди с глиобластомой умирают, и только порядка 5% больных выздоравливают.