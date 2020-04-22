Стоимость нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

Москва, 22 апреля. Мировые цены на нефть падают на 6,5–15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года.

Стоимость была зафиксирована на уровне 16 долларов за баррель. По состоянию на 08.09 по московскому времени в среду июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь снижались на 14,8% — до 16,45 доллара. Чуть раньше цена снизилась — до отметки в 15,99 доллара за баррель. При этом июньские фьючерсы на WTI падали на 6,48%, до 10,8 доллара.

Накануне стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, об этом свидетельствовали данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени во вторник, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.

Пандемия коронавируса спровоцировала резкое падение спроса на нефть, многие страны закрыли границы, а промышленные предприятия приостановили деятельность.

Ранее котировки нефти обвалились из-за того, что в марте страны ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке. Участники сделки заключили новое соглашение в середине апреля.

Напомним, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что падение цен на нефть стало следствием не только проблем в американской нефтегазовой сфере, но проблем нынешней системы ценообразования на базе нефтяной торговли. Эксперт отметил, что вопреки Адаму Смиту, на цены на нефть влияет не только спрос и предложение, но и настроения, создаваемые информационным фоном.