Омский Минздрав уволил главврача инфекционной больницы и двух замов министра

Омск, 22 апреля. Главный врач инфекционной больницы Омска уволен, а два заместителя главы регионального Минздрава получили уведомление о расторжении контрактов. Об этом сообщили в Минздраве Омской области.

«Главный врач Городской клинической инфекционной больницы №1 имени Далматова Евгений Матвеев освобожден от занимаемой должности по инициативе работодателя», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что главврач не смог «своевременно обеспечить функционал» больницы во время распространения коронавируса. Сейчас обязанности Матвеева исполняет его заместитель — врач-инфекционист высшей категории Инна Толох.

Что касается заместителей министра, от должности освободят Александра Павловских, который отвечал за материально-техническое снабжение медицинских учреждений, в том числе и за закупку дорогостоящего оборудования, а также Ольгу Богданову, занимавшуюся вопросами здоровья женщин и детей. Причины отставки заместителей министра не уточняются. Как рассказала глава регионального Минздрава Ирина Солдатова, решение об увольнении она согласовала с губернатором.

«Сегодня, когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц, <…> нет времени на раскачку», — подчеркнула министр.

Также Солдатова отметила, что в ее команде должны быть люди, которые четко выполняют задачи, опираясь при этом друг на друга. Новых замов назначат в ближайшее время. Отметим, что Солдатова возглавила омский Минздрав 2 апреля.