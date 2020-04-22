Муж Заворотнюк забрал тяжелобольную актрису из больницы домой

Москва, 22 апреля. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, которая борется со страшным недугом, перевезли домой, подтвердил друг ее мужа Петра Чернышева.

Несколькими днями ранее в Telegram-канале «НеМалахов» появились сообщения, что Заворотнюк сейчас находится дома. Kp.ru удалось выяснить, что фигурист Петр Чернышев действительно привез жену домой. Его близкий друг подтвердил эту информацию, заметив, что артистка чувствует себя хорошо и «может обходиться без круглосуточного наблюдения».

Форма рака у Анастасии не была смертельной, но пока не стоит говорить о полном выздоровлении, так как есть риск рецидива. В будущем актриса сможет вести полноценную жизнь и работать.

«Ясно мыслит, общается с родными. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама. Улыбается, настроение прекрасное», — рассказал друг семьи.

Он также сообщил, что во время лечения тяжелобольная Заворотнюк принимала гормональные препараты, поэтому заметно прибавила в весе, однако уже смогла похудеть.

«Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться», — сказал собеседник издания.

Ранее актриса Ольга Прокофьева, снявшаяся в сериале «Моя прекрасная няня, поделилась своими мыслями по поводу болезни коллеги Анастасии Заворотнюк. Прокофьева в программе «Судьба человека» не стала раскрывать подробности о состоянии Заворотнюк, но отметила, что верит в лучшее. Она уверена, что актриса обязательно победить болезнь, а решающую роль в этом сыграет ее семья.

Слухи о болезни звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» появились в Сети летом 2019 года. Сообщалось, что Заворотнюк перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга. Ее провели в одной из московских частных клиник. В настоящее время актриса проходит курс реабилитации.