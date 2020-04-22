Минобрнауки РФ считает преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ в этом году

Москва, 22 апреля. Разговоры об отмене Единого государственного экзамена в 2020 году из-за пандемии нового коронавируса преждевременны. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

В эфире телеканала «Россия-1» он напомнил, что пока решения по этому вопросу нет.

«Говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно», — подчеркнул он.

Напомним, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году может быть отменен в связи с распространением коронавируса. Таким предположением поделился депутат Госдумы РФ и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Как рассказали в пресс-службе фракции, тема ЕГЭ поднималась на онлайн-конференции с представителями регионов России. Миронов заявил, что рассматривается возможность переноса экзамена на более позднюю дату.

Депутат подчеркнул, что этот вопрос еще обсуждается, и окончательное решение по нему еще не принято. Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что ЕГЭ в 2020 году не планируют отменять из-за коронавируса, а первый экзамен пройдет 8 июня.

Как считает временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, решение об изменении сроков сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Музаев сообщил, что этот вопрос зависит от развития ситуации с коронавирусом и рекомендаций оперативного штаба, пишет «Газета.ру».