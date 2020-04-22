Врач рассказал, как Заворотнюк лечат от глиобластомы препаратом нового поколения

Москва, 22 апреля. Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время лечится от глиобластомы. Звезда идет на поправку, форма рака не смертельная, однако пока актриса все еще слаба.

О состоянии актрисы сообщил врач на условии анонимности. По словам медика, несколько дней звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится дома, в подмосковном городе Крекшино. Ранее Заворотнюк проходила лечение в одной из клиник в Барвихе. Жизнь женщине спасло противоопухолевое средство нового поколения под названием «Кейтруда» (Keytruda).

«Препарат блокирует рост раковых клеток. Он является альтернативой химио- и гормональной терапии. Лекарство изобрели профессора, выпускники Стэнфордского университета», — цитирует KP.ru неназванного медика.

Врач также отмечает, что данное медицинское средство было рекомендовано для лечения врачом из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии. Отмечается, что актриса имеет большой шанс на выздоровление. В настоящее время она еще слаба, из-за лечения ей пришлось на время потерять волосы, у артистки появилась отечность вокруг глаз.

Напомним, ранее скандально известная блогер Лена Миро заявила, что не верит в смертельный диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк. Она считает, что артистка придумала болезнь, чтобы избавиться от многомиллионных долгов.