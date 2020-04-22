Верховный суд РФ объяснил порядок наказаний за нарушение самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Верховный суд дал пояснения по штрафам на самоизоляции Верховный суд пояснил порядок наказаний за нарушение режима самоизоляции. Подробности опубликованы на сайте учреждения. Административная ответственность наступает по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Наказанию подлежат граждане с подозрением на наличие инфекционного заболевания, люди, прибывшие в Россию, в том числе из стран с неблагополучной ситуацией, или находившиеся в контакте с заразившимися COVID-19. В регионах с пропускным режимом, как, например, в Москве, можно попасть еще под другую статью КоАП 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штрафы варьируются по сумме, в зависимости от обстоятельств, а выписаны они могут быть в течение года после факта нарушения.

На долю Москвы и области приходится 70% заражений Россия может сдержать распространение эпидемии, если сохранит текущие показатели, об этом в беседе с журналистами («РИА Новости») заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, пока сохраняется пропорция, в которой 70% заболевших приходится на Москву и область, это возможно. А вот если вирус запылает в регионах, ситуация очень быстро выйдет из-под контроля. Лебединская считает, что важнее всего сейчас нормализовать обстановку в сельскохозяйственных регионах, где начинаются посевные работы и районы севера, где ведется добыча полезных ископаемых.

В Приморье обнаружен крупный очаг COVID-19 Крупный очаг инфекции выявлен в Приморье, там за минувшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства, а всего в регионе 178 заболевших. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что из всех, находящихся на лечении восемь человек в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ. Но самым опасным местные власти называют то, что COVID-19 подтвердился у 42 человек в больнице, рассчитанной на тысячу коек. Причем 17 заболевших — сотрудники медучреждения, которое теперь, видимо, придется закрыть на карантин.