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9:17 22 Апреля 2020

Верховный суд РФ объяснил порядок наказаний за нарушение самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

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Верховный суд дал пояснения по штрафам на самоизоляции

Верховный суд РФ объяснил порядок наказаний за нарушение самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Верховный суд пояснил порядок наказаний за нарушение режима самоизоляции. Подробности опубликованы на сайте учреждения. Административная ответственность наступает по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Наказанию подлежат граждане с подозрением на наличие инфекционного заболевания, люди, прибывшие в Россию, в том числе из стран с неблагополучной ситуацией, или находившиеся в контакте с заразившимися COVID-19. В регионах с пропускным режимом, как, например, в Москве, можно попасть еще под другую статью КоАП 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штрафы варьируются по сумме, в зависимости от обстоятельств, а выписаны они могут быть в течение года после факта нарушения.

На долю Москвы и области приходится 70% заражений

Верховный суд РФ объяснил порядок наказаний за нарушение самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Россия может сдержать распространение эпидемии, если сохранит текущие показатели, об этом в беседе с журналистами («РИА Новости») заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, пока сохраняется пропорция, в которой 70% заболевших приходится на Москву и область, это возможно. А вот если вирус запылает в регионах, ситуация очень быстро выйдет из-под контроля. Лебединская считает, что важнее всего сейчас нормализовать обстановку в сельскохозяйственных регионах, где начинаются посевные работы и районы севера, где ведется добыча полезных ископаемых.

В Приморье обнаружен крупный очаг COVID-19

Верховный суд РФ объяснил порядок наказаний за нарушение самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Крупный очаг инфекции выявлен в Приморье, там за минувшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства, а всего в регионе 178 заболевших. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что из всех, находящихся на лечении восемь человек в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ. Но самым опасным местные власти называют то, что COVID-19 подтвердился у 42 человек в больнице, рассчитанной на тысячу коек. Причем 17 заболевших — сотрудники медучреждения, которое теперь, видимо, придется закрыть на карантин.

Кадыров побрился наголо и призвал жителей Чечни сделать так же

Верховный суд РФ объяснил порядок наказаний за нарушение самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Рамзан Кадыров оригинально отреагировал на просьбы граждан Чечни открыть парикмахерские. Глава республики побрился наголо и призвал (кстати, на чеченском) сделать так же местных жителей, чем поделился в Instagram. Тема работы салонов поднималась на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Чечня, напомним, первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Сегодня в республике более 300 заболевших.