Дуров предрек человечеству «цивилизационный сдвиг» после пандемии коронавируса

Москва, 22 апреля. Человечество столкнется с «цивилизационным сдвигом» из-за пандемии коронавируса, поскольку мир уже не будет прежним после победы над инфекцией. Об этом заявил создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Нынешняя пандемия представляет угрозу для всего нашего вида. Когда это закончится, мир не вернется к нормальной жизни. Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига, который будет распространяться сквозь поколения», — написал он.

По словам Дурова, сейчас от человечества зависит, будет ли новый мир лучше той версии, которая останется позади после победы над коронавирусом. Также создатель «ВКонтакте» считает, что в условиях изоляции у людей есть шанс создать «лучшую версию себя», передает НСН.

Дуров сообщил, что у Telegram есть несколько проектов, направленных на борьбу с последствиями коронавируса. Кроме того, он анонсировал новый проект, который поможет облегчить обучение во время изоляции, пишет «Газета.ру».

«Будьте в безопасности», — подытожил Дуров.

Напомним, первые заразившиеся новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Всего по миру насчитывается уже свыше 2,5 миллиона заразившихся, а жертвами инфекции стали более 170 тысяч человек.