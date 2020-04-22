В РФ из-за коронавируса разрешили не проводить проверку бытовых счетчиков до 2021 года

Москва, 22 апреля. Правительство России из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить проверку бытовых счетчиков, об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается, что приборы не будут проверяться даже если срок проверки уже истек, неустойка взыскиваться не будет. Как пишет ТАСС, ресурсоснабжающие и управляющие компании обяжут принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг.

Как считают эксперты, меры помогут сократить риски заражения на фоне пандемии коронавируса.

Наравне с выявлением взрывчатки и наркотиков, собаки могут быть эффективны в борьбе с пандемией коронавируса. Благодаря тонкому нюху животные могут быть способны учуять бессимптомных носителей COVID-19, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Каждое из заболеваний имеет биомаркеры и свой запах, который способна учуять собака, объясняет специалист.

Он также отмечает, что если этот факт окажется правдой, то собаки смогут помогать текущему тестированию. При этом кинолог отмечает, что в настоящее время животных также используют при выявлении таких недугов, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и даже онкология.

Напомним, ранее сообщалось, что массовое тестирование на антитела к вызывающему COVID-19 коронавирусу станет доступным в мае. В настоящее время созданием тестов на антитела к коронавирусу в России занимается ряд компаний и лабораторий. Некоторые из них заявляют о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре. Уже в конце недели надеются получить первый лабораторный образец теста ИФА в Казанском федеральном университете.