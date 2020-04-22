Росстат рассчитал соотношение числа мужчин и женщин в РФ

Москва, 22 апреля. В России в начале текущего года на тысячу женщин в среднем приходилось 866 мужчин. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата.

Эксперты рассчитали соотношение мужчин и женщин в разных возрастных категориях. Оказалось, что число представителей сильного пола превышает количество девочек и девушек лишь в категории от 0 до 29 лет — на тысячу женщин приходится 1050 мужчин.

Далее количество россиян на тысячу россиянок начинает постепенно сокращаться. Так, в категории от 30 до 39 лет соотношение составило 999 мужчин на тысячу женщин, а в возрасте от 40 до 49 лет показатель снижается до 926, передает RT.

В категории от 50 до 59 лет на тысячу женщин приходится уже 839 мужчин. Однако более заметна разница между числом представителей разных полов в категории от 60 до 89 лет — в этом возрасте на тысячу женщин приходится всего 569 мужчин, сообщает НСН.

Наиболее существенная разница наблюдается в возрастной категории от 90 до 99 лет — 289 мужчин на тысячу женщин. Примечательно, что среди долгожителей в возрасте 100 лет и старше число мужчин увеличивается — их насчитывается 436 на тысячу женщин. Всего же, как пишет «Вечерняя Москва», в начале 2020 года в России проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин.

Ранее Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет. Оказалось, что в нашей стране более 22 тысяч долгожителей.