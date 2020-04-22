Скопления пассажиров в московском метро пропали с вводом системы контроля пропусков

Москва, 22 апреля. Утром в среду скоплений пассажиров в московском метро не замечено. С сегодняшнего дня в столичном метрополитене начала работу автоматизированная система контроля пропусков, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

«С сегодняшнего дня начала работу автоматизированная система контроля пропусков. Скоплений пассажиров в метро не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Кроме того в штабе напоминают, что пассажиры должны включить номера электронных транспортных карт в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до поездки. В противном случае проезд в городском общественном транспорте будет невозможен.

Напомним, пропускной режим был введен указом мэра Москвы Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как отметил Собянин, данные меры позволят отказаться от системы ручного контроля пропусков, задействовав функции автоматизированных систем. Подчеркивается, что речь не идет об ужесточении ограничительных мер, а лишь о техническом совершенствовании системы цифровых пропусков.