В московской больнице в Коммунарке лечатся 604 пациента

Москва, 22 апреля. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что по данным на 22 апреля на лечении в учреждении находятся 604 пациента. По его словам, с диагнозом пневмония лечатся 584 человека (97%), COVID-19 подтвержден у 430 пациентов (71%).

«На кислороде вне отделения реанимации — 101 (17%), в реанимации — 56 (9%)», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, на искусственной вентиляции легких находятся 26 человек. Это 4% от общего числа пациентов и 46% от числа всех лежащих в реанимации. При этом за последние сутки поступили 107, выписаны 56 человек.

Ранее кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников заявил, что смартфон, планшет и ноутбук являются самыми опасными гаджетами, пагубно влияющими на глаза как в обычное время, так и в период самоизоляции.

По словам врача, сейчас в режиме самоизоляции многие россияне проводят целыми днями у экранов различных устройств. Однако, если делать это бездумно и постоянно, можно испортить зрение навсегда. На первое место по вредоносности офтальмолог ставит смартфоны, поскольку, по его мнению, они предназначены только для совершения звонков и отправки сообщений.

При этом он отметил, что этого нельзя делать категорически. Как поясняет врач, лучше играть с детьми, рисовать, или читать книжки, но никак не напрягать их органы зрения.

На третье место специалист поставил ноутбук и персональный компьютер. В период самоизоляции взрослым и школьникам пришлось работать и учиться дистанционно, однако напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Офтальмолог советует дробить время, проведенное перед монитором, чередуя работу и отдых. Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом в 30 минут.