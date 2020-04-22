Роспотребнадзор зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств с начала 2020 года

Москва, 22 апреля. Роспотребнадзор с начала 2020 года зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что поступающие заявки рассматриваются в кратчайшие сроки. При этом все зарегистрированные средства проходят необходимый комплекс тестирования. Как уточнили в ведомстве, с начала 2020 года специалисты зарегистрировали 116 дезинфицирующих средств, из них 23 антисептика.

Ранее кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников заявил, что смартфон, планшет и ноутбук являются самыми опасными гаджетами, пагубно влияющими на глаза как в обычное время, так и в период самоизоляции.

По словам врача, сейчас в режиме самоизоляции многие россияне проводят целыми днями у экранов различных устройств. Однако, если делать это бездумно и постоянно, можно испортить зрение навсегда. На первое место по вредоносности офтальмолог ставит смартфоны, поскольку, по его мнению, они предназначены только для совершения звонков и отправки сообщений.

При этом он отметил, что этого нельзя делать категорически. Как поясняет врач, лучше играть с детьми, рисовать, или читать книжки, но никак не напрягать их органы зрения.

На третье место специалист поставил ноутбук и персональный компьютер. В период самоизоляции взрослым и школьникам пришлось работать и учиться дистанционно, однако напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Офтальмолог советует дробить время, проведенное перед монитором, чередуя работу и отдых. Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом в 30 минут.