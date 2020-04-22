Ученые из США заявили о неэффективности гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 22 апреля. Применение противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусом доказало неэффективность этого лекарства в борьбе с инфекцией. Об этом заявили американские ученые, изучившие истории болезни 368 зараженных, пишет Associated Press (AP).

Как стало известно агентству, гидроксихлорохин использовали для лечения пациентов в медцентрах, которые подчиняются американскому министерству по делам ветеранов. Исследователи выяснили, что среди больных, принимавших протималярийный препарат, смертность составила 27,8%, а среди тех, кого лечили гидроксихлорохином в сочетании с антибиотиком Азитромицином — 22,1%. При этом, по данным ученых, среди тех пациентов, в лечении которых медики применяли стандартный набор процедур для борьбы с последствиями коронавируса, смертность составила 11,4%, пишет «Ридус».

AP отмечает, что выводы американских исследователей еще не были изучены независимыми экспертами или представлены в каких-либо медицинских изданиях. Также в агентстве сообщили, что, по словам ученых, результат их работы доказал необходимость проведения клинических испытаний и изучения их итогов независимыми экспертами до утверждения применения противомалярийного препарата в лечении заразившихся коронавирусом.

Ранее Минздрав РФ одобрил применение гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом. Партию из 68,6 тысячи упаковок в Россию на безвозмездной основе в рамках борьбы с инфекцией передали власти Китая, сообщает «Царьград».