Профессор из США оценил возможное ужесточение контроля за биолабораториями

Москва, 22 апреля. Ужесточение международного законодательства по контролю за биологическими лабораториями сомнительно, поскольку ни одна страна на это не согласится, даже если этого потребуют меры по борьбе с инфекцией, подобной коронавирусу. Такое мнение высказал профессор международных и общественных отношений Университета Колумбии Роберт Джервис, комментируя заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Ранее российский политик заявлял, что после окончания всемирной пандемии международно-правовую базу придется изменить, чтобы быть уверенным в биологической безопасности. Однако Джервис считает, что новые договоры или системы инспекций в данной области вряд ли возможны. Дело в том, что для предотвращения распространения заболеваний нужно укреплять имеющиеся механизмы, считает профессор.

«Думаю, здесь есть потребность в более сильных международных институтах и более широком сотрудничестве, но не уверен, что этого следует ожидать», — приводит слова Роберта Джервиса РИА Новости.

Он поясняет, что ВОЗ известна своей слабостью и не только зависит от конкретных стран, которые финансирующих ее, но и от региональных компонентов.

Напомним, ранее главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, что препараты от коронавируса и вакцина могут появиться лишь через 1,5 года. По ее словам, уже несколько лабораторий заняты разработкой вакцины, но процесс находится на стадии эксперимента, которая продлится до середины лета. После этого ученые приступят к клиническим испытаниям.