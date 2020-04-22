Сенатор заявил, что российская экономика отошла от полной зависимости от нефти

Москва, 22 апреля. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что существует несколько отраслей, подпитывающих бюджет России.

По его словам, российская экономика отошла от полной зависимости от нефти. Полностью от нефтяных поступлений доходы страны зависели во времена 15-летней давности, считает сенатор.

«Прежде всего это сельское хозяйство и другие сферы, где импортозамещение дало свои плоды. Рубль уже не так жестко привязан к доллару, как раньше, поэтому такой прямой зависимости от нефтяных цен, как в 1990-х или 2000-х годах, у нас, слава богу, нет», — цитирует Джабаров «Парламентская газета».

Сенатор также рассказал о положительном эффекте антироссийских санкций, которые подвигли РФ на импортозамещение и заставили страну рассчитывать на собственные силы. По его словам, «даже страшно представить», что произошло бы, если России по-прежнему зависела бы от продуктовых поставок из-за рубежа.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что давление на рынок нефти продолжится до мая, когда начнет действовать сделка ОПЕК+. По словам министра, рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ. На ситуацию также влияет неопределенность сроков восстановления мировой экономики, обусловленная пандемией коронавируса.

Новак добавил, что сейчас страны ОПЕК+ «внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования», передает ТАСС. Он призвал не драматизировать ситуацию, связанную с падением цены майского фьючерса на нефть WTI.