Психологи МЧС рассказали, как помочь детям приспособиться к режиму самоизоляции

Москва, 22 апреля. Психологи рекомендуют родителям разрешить детям подольше смотреть любимые мультфильмы и создать островки постоянства для их более легкой адаптации к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие методические рекомендации подготовил Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

«В связи с изменениями привычного образа жизни необходимо постараться сохранить без изменения время сна ребенка, прием пищи, домашние игры. Такие островки постоянства помогут детям справиться с нахлынувшим потоком перемен», — цитирует рекомендации психологов МЧС ТАСС.

Эксперты советуют делать привычные вещи, играя и больше времени уделять приятным моментам: разрешать дольше смотреть мультфильмы и готовить любимые блюда. Также будет полезно устраивать за чаем или ужином семейные собрания, обсуждать на них моменты преодоления трудностей и приятные события.

Кроме того, психологи рекомендуют использовать новые возможности и посещать в онлайн режиме музеи, выставки, театры и мастер-классы, организовать совместное выполнение домашнего задания.

Не менее важно объяснять ребенку причины сложившейся ситуации и рассказать о прогнозах ее развития. В то же время специалисты не советуют предъявлять завышенных требований и не ожидать, что ребенок самостоятельно приспособится к ситуации.

Ранее доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказали, что, если региональным властям удастся сдержать ситуацию, в России может снизиться скорость распространения коронавирусной инфекции.