Офтальмолог Ушников назвал смартфон самым опасным гаджетом в самоизоляции

Москва, 22 апреля. Смартфон, планшет и ноутбук являются самыми опасными гаджетами, пагубно влияющими на глаза как в обычное время, так и в период самоизоляции. К такому мнению пришел кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников.

По словам врача, сейчас в режиме самоизоляции многие россияне проводят целыми днями у экранов различных устройств. Однако, если делать это бездумно и постоянно, можно испортить зрение навсегда. На первое место по вредоносности офтальмолог ставит смартфоны, поскольку, по его мнению, они предназначены только для совершения звонков и отправки сообщений.

«На втором месте — планшетный компьютер. Многие мамы, чтобы дети не мешали им находиться в самоизоляции, дают их маленьким детям, включая мультфильмы. И малыши от двух лет до пяти смотрят их целыми днями», — сказал Ушаков в интервью «Российской газете».

При этом он отметил, что этого нельзя делать категорически. Как поясняет врач, лучше играть с детьми, рисовать, или читать книжки, но никак не напрягать их органы зрения.

На третье место специалист поставил ноутбук и персональный компьютер. В период самоизоляции взрослым и школьникам пришлось работать и учиться дистанционно, однако напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Офтальмолог советует дробить время, проведенное перед монитором, чередуя работу и отдых. Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом в 30 минут.

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