Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса

Хельсинки, 22 апреля. Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.

Жителям Финляндии разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, выходить на прогулки, находиться в парках и скверах, в стране открыты детские тренажерные залы, спортивные и площадки.

«Прогулка заключается в возможности расслабиться, это своего рода медитация, отдых от проблем. Совершенно по-иному протекают обменные процессы, прогулка благотворно влияет на все органы. Происходит обогащение кислородом и закаливание», — оценила пользу прогулок в комментарии для РИА Новости Ахола.

По словам врача, свежий воздух стимулирует рост защитных клеток, что позволяет быстрее справиться с инфекцией. Ахола отметила, что синтезируемые растениями фитонциды обладают антибактериальными свойствами и укрепляют иммунитет. Прогулки на свежем воздухе не заменят никакие физические нагрузки, подчеркнула медик.

Во время пандемии коронавируса прогулки разрешены в некоторых странах Европы, в том числе в Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии. Жителям Бельгии не запрещено выходить на улицы, но рекомендовано ограничить передвижения недолгими прогулками с семьей, занятием спортом и неотложными делами.

В Германии люди могут совершать прогулки, находиться в парках и скверах и заниматься спортом на открытом воздухе, но только соблюдая меры предосторожности. В Сербии разрешено выходить на 30-минутные прогулки во вторник, пятницу и воскресенье с 18.00, в том числе пожилым гражданам.

В России в связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что режим самоизоляции в Подмосковье может быть продлен на период майских праздников.