Экономист Кокорев посоветовал россиянам не спасаться кредитами в кризис

Москва, 22 апреля. Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев заявил, что если в период кризиса человек оказался в затруднительной ситуации, оформление кредита ему не поможет. Выход из ситуации, который кажется очевидным, может лишь усугубить положение.

Как поясняет Кокорев, взятые деньги быстро кончатся, а потом кредит надо будет отдавать, причем с процентами. При этом человек не может быть уверен, что через короткое время он восстановит свои доходы и даже увеличит их до такой степени, что сможет расплатиться.

«Если даже в спокойные времена часть заемщиков оказывается не в состоянии вернуть свои долги, то в кризис ситуация будет еще хуже», — цитирует экономиста РИА Новости.

Ростислав Кокорев также отметил, что большие проблемы возникнут у тех, кто попытается закрыть дыру в личном бюджете при помощи займов в микрофинансовых организациях. Дело в том, что в данном случае требования для заемщиков будут ниже, однако проценты выше. Вместе с тем, эксперт проектов «Финшок» и «Жилфин» Татьяна Кирик отмечает, что стабильная работа и доход также не могут быть гарантом того, что человек сможет выплатить кредит.

«События могут развиваться совсем не в вашу пользу, и кредитный платеж, который сейчас кажется нетяжелым, может стать непосильным», — заявляет она.

В случае возникновения затруднительной финансовой ситуации эксперт предложила обратить внимание на государственную поддержку, субсидии, а также в период кризиса быть внимательнее и не попадаться в руки мошенников.