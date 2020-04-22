Кинолог предположил, что собаки способны выявлять COVID-19 по запаху

Москва, 22 апреля. Наравне с выявлением взрывчатки и наркотиков, собаки могут быть эффективны в борьбе с пандемией коронавируса. Благодаря тонкому нюху животные могут быть способны учуять бессимптомных носителей COVID-19, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Каждое из заболеваний имеет биомаркеры и свой запах, который способна учуять собака, объясняет специалист.

«Многие животные улавливают даже малейшее изменение температуры тела человека. Есть вероятность, что COVID-19 имеет свой специфический запах, который и будет распознавать животное», — заявил Владимир Голубев РИА Новости.

Он также отмечает, что если этот факт окажется правдой, то собаки смогут помогать текущему тестированию. При этом кинолог отмечает, что в настоящее время животных также используют при выявлении таких недугов, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и даже онкология.

Напомним, ранее сообщалось, что массовое тестирование на антитела к вызывающему COVID-19 коронавирусу станет доступным в мае. В настоящее время созданием тестов на антитела к коронавирусу в России занимается ряд компаний и лабораторий. Некоторые из них заявляют о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре. Уже в конце недели надеются получить первый лабораторный образец теста ИФА в Казанском федеральном университете.