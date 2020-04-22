Санитарные власти США предупредили, что вторая волна коронавируса может быть хуже первой

Вашингтон, 22 апреля. Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса в США следующей зимой может оказаться хуже нынешней, если совпадет с началом эпидемии гриппа. Об этом сообщает The Washington Post.

«Есть вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложным, чем то, через которое мы только что прошли…У нас эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса совпадут по времени», — отметил Редфилд​​​.

По его словам, одновременная вспышка респираторных заболеваний приведет к «немыслимой нагрузке» на систему здравоохранения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что количество жертв COVID-19 за минувшие сутки составило в США 2 751. Днем ранее от коронавирусной инфекции в стране скончались 1 433 человека. С начала эпидемии COVID-19 в США заразились более 820 тысяч человек, количество умерших достигло 45 тысяч. В настоящее время США занимают первое место в мире по количеству инфицированных и летальных исходов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась по всему миру, вызвав повсеместный карантин и экономический кризис. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты советуют людям чаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.