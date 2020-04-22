Доцент Лебединская рассказала, что может остановить распространение коронавируса в России

Москва, 22 апреля. Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что в России может приостановиться скорость распространения коронавирусной инфекции в том случае, если ситуацию удастся сдержать региональным властям. По словам эксперта, если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то Россия не поднимется в международном рейтинге распространения COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день во всем мире коронавирус выявлен у более чем 2 млн 500 тыс. человек. Умерли свыше 177 тыс. людей, выздоровели почти 602 тыс. При этом Россия входит в десятку по количеству зараженных. По последним данным, в стране инфицированы более 52 тыс. людей.

«Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и добывающие субъекты, и субъекты, в которых развит ВПК», — заявила Ольга Лебединская РИА Новости.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.