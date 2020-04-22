Литвинова показала обнаженное фото для журнала Playboy

Москва, 22 апреля. Российская телеведущая и актриса Рената Литвинова опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное фото, сделанное для глянцевого журнала Playboy. На снимке она позирует топлес, прикрывая руками грудь.

Снимок 53-летняя Рената Литвинова опубликовала в Stories. Фотография, на которой винтажный образ актрисы дополняют волнистые волосы и белое платье, спущенное на бедра, была сделана в 2000 году. Многие подписчики Литвиновой отметили, что за эти годы она ничуть не изменилась.

Напомним, ранее Литвинова рассказала поклонникам о своем способе борьбы с коронавирусом. Телеведущая закупила водку в целях дезинфекции.

«Купила восемь бутылок водки для дезинфекции во все обшлага. Иногда натягиваю одноразовые перчатки и всех протираю спиртовыми салфетками — начинается какая-то новая жизнь. Очень похоже на «когда-то в молодости», но меня это только укрепляет», — написала тогда актриса.

Она также сообщила, что собирается помогать пожилым соседям, которые оказалась в затруднительной ситуации из-за режима самоизоляции. Как пояснила актриса, она планирует предложить пенсионерам приносить им еду, «ведь они все равно выходят на улицы».