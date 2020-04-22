Сенатор Рябухин предложил делать антисептики из конфискованного алкоголя

Москва, 22 апреля. Нелегальный алкоголь, который идет на утилизацию, предложили пускать на переработку и создание антисептиков. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, направив письмо с предложением в правительство.

Сенатор считает, что на время пандемии конфискованную продукцию необходимо денатурировать и направлять на производство антисептиков. Такая мера сделает невозможным ее употребление. Кроме того Рябухин предложил правительству рассмотреть вопрос быстрого развертывания производства антисептиков в РФ. На сегодняшний день для создания данной продукции юридическому лицу необходимо получить лицензии у Минпромторга и Минздрава, а также пройти ряд проверок.

Как сообщают «Известия», обращение сенатора уже поступило в Минфин и находится на рассмотрении. Кроме того, в ведомстве прорабатывают вопрос упрощения условий изготовления дезинфицирующих средств. При этом было отмечено, что на сегодняшний день предприятия не испытывают нехватки сырья.

Напомним, Роспотребнадзор с начала 2020 года зарегистрировал в стране 116 марок дезинфицирующих средств. Число заявок от бизнеса на регистрацию дезинфицирующих средств выросло на фоне пандемии коронавируса. В числе зарегистрированных 116 дезинфицирующих средств 23 кожных антисептика, пишет «Газета.ru».