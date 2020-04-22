Соловьев заявил, что руководители футбольных клубов жаловались на вымогательства со стороны Уткина

Москва, 22 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на комментарий журналиста Александра Невзорова о его конфликте с футбольным комментатором и блогером Василием Уткиным.

Невзоров на своем канале в сервисе YouTube отмечал, что он «друг Уткина, поэтому всегда за него». Журналист назвал блогера «народным героем», а его оппонента поднаторевшей в постановочных дискуссиях «холодной гадиной».

В ответ телеведущий отметил, что на Невзорове «пробы ставить негде» и выступил с обвинениями в адрес Уткина.

«Саша, ты ничтожество как журналист. Ты о себе все знаешь, как и Вася знает о себе. Знаешь, сколько мне людей из футбольного мира позвонило, выступив на моей стороне? Они говорили главное: мы этого жирного негодяя ненавидим не за то, что он сейчас несет, а за то, что, когда ему казалось, что он футбольный комментатор, он приходил и вымогал деньги у руководства клубов, говоря, что он на НТВ, на «Эхе», — сказал телеведущий в эфире канала «Соловьев LIVE» в сервисе YouTube.

Перепалка между Соловьевым и Уткиным произошла в социальной сети Twitter. Оппоненты обрушились друг на друга с оскорбительными высказываниями.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Уткин вызвал Соловьева на рэп-батл, заявив о желании унизить телеведущего. Однако тот отказался, назвав комментатора «больным человеком», и напомнив, что он не рэпер.

По словам телеведущего, Уткин «страдает синдромом Туретта». Соловьев также заявил о готовности оплатить спортивному комментатору хорошего психиатра. В то же время звезда телеканала «Россия-1» отметил, что у него нет конфликта с блогером.