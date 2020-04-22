Доктор Мясников заявил, что ошибся с прогнозом пика коронавируса в России

Москва, 22 апреля. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что его прогноз о наступлении в конце апреля пика заболеваемости коронавирусом в России оказался ложным. Соответствующее мнение медик высказал во время ответа на вопросы в прямом эфире на YouTube-канале «О самом главном».

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже», — считает Мясников.

Врач отметил, что предсказать пик пандемии сложно. Однако, по его мнению, до мая количество зараженных будет расти, в мае ожидается выход на плато, а после возможен спад распространения заболевания. По мнению Мясникова, ситуацию можно решить лишь ожиданием, поскольку за последние две тысячи лет «ничего лучше не придумано, поскольку это вирус».

Напомним, ранее Александр Мясников заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции сейчас находится в процессе разработки. Он пояснил, что все доклинические исследования могут быть завершены к началу лета.

Вместе с тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что доклинические испытания вакцин дали обнадеживающие результаты. По его словам, российские врачи начинают испытывать новые подходы к диагностике и лечению коронавирусной инфекции.