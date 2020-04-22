Самойлова в Instagram высмеяла свой развод с Джиганом

Москва, 22 апреля. Модель Оксана Самойлова опубликовала в социальной сети Instagram видеоролик, которым высмеяла свой скандальный развод с рэпером Джиганом.

В видео, опубликованном Самойловой в stories, детей разных возрастов выкидывают из машины. Юмористическое вирусное видео подписано «когда школа наконец-то откроется», однако модель увидела в нем другой подтекст. Супруга исполнителя сопроводила кадры подписью «это же я» намекая, что муж поступил с ней точно также с ней и их детьми.

В начале текущего года звездная пара уехала в США, где у знаменитостей появился четвертый ребенок. Там же Джиган запомнился странными выходками в соцсетях, а потом пытался лечиться от наркозависимости. Однако по возвращению в Москву вместо режима самоизоляции закатил вечеринку с друзьями. В результате Самойлова покинула своего мужа, позже подав на развод.

Кроме того, недавно скандальный известный блогер Лена Миро заявила, что жена рэпера Джигана решила подать на развод, поскольку смогла «заныкать» нужное количество денег для новой жизни. Больше всего блогера удивляет, почему Самойлова, родившая исполнителю четверых детей, решила только сейчас уйти от супруга. По мнению Миро, Самойлова прекрасно знала, что муж ходит налево, но терпела, потому что ей это было выгодно.