Пользователи Сети раскритиковали Костенко за неидеальную фигуру после родов

Москва, 22 апреля. Пользователи Сети раскритиковали модель Анастасию Костенко из-за неидеальной фигуры после рождения второй дочери.

Супруг Костенко, футболист Дмитрий Тарасов поделился в соцсетях сделанным во время очередной тренировки фото. На нем фигура модели отличается от той, которую Костенко демонстрировала на собственной странице в Instagram. Некоторые пользователи обрушились на модель с жесткой критикой.

«Ну вот, опять разочарование века. Где же тонкая-звонкая газель, которую нам тщательно пытается навязать Настюша? В реальности она — свинка Пеппа!»; «Как же ее «расхомячило»!»; «У себя на странице она стройная, у мужа — жиробасина!», — приводит слова комментаторов портал Star hit.

По данным издания, ряд подписчиков посчитал, что Костенко обманывает аудиторию, используя фотошоп, чтобы преподнести себя в более выгодном свете.

Другие пользователи напоминали, что модель недавно родила второго ребенка, и с учетом этого факта выглядит хорошо.

«Она недавно родила! Дай Бог всем так выглядеть после родов!»; «Смотрите, какие все идеальные, покажите свои фигуры!»; «Костенко — красотка, несмотря ни на что! У всех есть неудачные снимки», — писали комментаторы в Сети.

Ранее Тарасов преподнес своей супруге Анастасии Костенко дорогой подарок в честь рождения второй дочери — переписал на жену свой особняк. Кроме того, ранее Тарасов порадовал супругу еще одним роскошным подарком — иномаркой Porsche и несколькими букетами роз, сообщила «Газета.ру».

Костенко праздновала 26-летие 29 марта. Девушка поспешила похвастаться подарком в социальной сети Instagram. Она опубликовала несколько снимков, на которых вместе с супругом позирует на фоне Porsche и воздушных шаров, а передний план фотографий занимает бесчисленное количество цветов.