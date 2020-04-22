Трамп оценил данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 22 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что не очень верит слухам о плохом самочувствии северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам главы Белого дома, подобные заявления ничем не подтверждены.

На брифинге для журналистов Трамп отметил, что хотел бы пожелать здоровья северокорейскому лидеру, «если он в таком состоянии, о котором говорят в сообщениях и в новостях».

«Никто их [сообщения] не подтвердил… Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю», — добавил американский президент.

При этом он отметил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США изучают разведывательные данные о том, что здоровье Ким Чен Ына якобы ухудшилось после операции. Один из источников телеканала в разведке сообщил, что Штаты внимательно следят за сообщениями о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Слухи об ухудшении здоровья главы КНДР возникли после того, как Ким 15 апреля пропустил празднование дня рождения его деда, отца-основателя страны Ким Ир Сена. Его видели в последний раз за четыре дня до этого на заседании правительства.

Другой американский чиновник заявил CNN, что опасения по поводу здоровья Ким заслуживают доверия, однако тяжесть заболевания трудно оценить. Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что США «пристально следят» за сообщениями о состоянии здоровья лидера Северной Кореи.

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова допустила, что состояние здоровье лидера КНДР «красной линией проходит сквозь политику президента США». По ее словам, повышенный интерес США к здоровью руководителя КНДР даже в условиях пандемии COVID-19 связан с тем, что президент Соединенных Штатов во время своей предвыборной кампании дал обещание избирателям решить северокорейскую проблему.