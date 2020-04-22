Фанаты Прилучного обвинили Муцениеце в попытке заработать на скандальном разводе

Москва, 22 апреля. Актриса Агата Муцениеце столкнулась с критикой, высказанной в ее адрес. Артистку, которая в настоящее время находится в бракоразводном процессе с актером Павлом Прилучным, обвинили в попытке заработать на скандале.

Ранее Муцениеце опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена вместе с Прилучным. В подписи к фотографии она призывает не верить СМИ. Дело в том, что многие поклонники актрисы, которую избивал и мучил супруг, жалели девушку. Однако после в Сети появилась информация, что избитую Муцениеце стали приглашать на различные телепроекты, а количество подписчиков в соцсетях у нее прибавилось.

«Вокруг нашей истории сейчас много мифов, догадок, версий, адвокатов! Не слушайте никого, кроме нас и наших официальных представителей!» — предостерегла Муцениеце своих подписчиков.

Однако в комментариях подписчики обвинили актрису при этом пояснив, что теперь понимают поведение Прилучного и причину его срывов. Фанаты также заявили, что Муцениеце «неплохо» заработала на скандале и ей должно быть стыдно.

Напомним, ранее Прилучный прокомментировал обвинения в бытовом насилии по отношению к Агате Муцениеце. Во время прямого эфира в Instagram он не подтвердил, но и не опроверг информацию, пишет «Газета.ru».