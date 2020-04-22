Тактаров ответил на оскорбления Александра Емельяненко в свой адрес

Москва, 22 апреля. Бывший боец UFC, российский и американский актер Олег Тактаров ответил на оскорбительный комментарий в свой адрес от соотечественника, спортсмена Александра Емельяненко. Мнением боец поделился в соцсети Instagram.

Накануне Емельяненко в оскорбительной форме раскритиковал Тактарова за то, что он «нелестно отзывается о кавказском народе».

«Сегодня умер один бывший боец. Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер», — написал Тактаров.

Ранее бывший боец UFC рассказал, почему отечественные артисты не слишком востребованы в Голливуде, отметив, что в мировое кино можно пробиться при определенных условиях.

Тактаров считает, что главным барьером на пути к карьере в Голливуде является английский язык. Чтобы играть в кино, нужно говорить на уровне носителя языка.

«Даже с английским языком есть акценты, которые мы не улавливаем, над ними надо работать. Всем остальным примерно одинаково сложно», — отметил он.

Актер добавил, что его коллеги, которые попытали счастья на Западе, не смогли построить хорошую карьеру. Он вспомнил о Савелии Крамарове и Наталье Андрейченко, которые покоряли американский кинематограф, будучи уже состоявшимися актерами у себя на родине.

В США требовалась другая актерская игра, другая школа, подчеркнул Тактаров. По его словам, многие русские артисты, которые снимаются в американских сериалах, не могут попасть в Голливуд. Они получили образование в России, но не учились в Америке.

По словам Тактарова, «Голливуд — это большой рынок», на котором каждый артист продает свой талант.