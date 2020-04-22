США на 60 дней перекрыли въезд в страну для иммигрантов

Москва, 22 апреля. Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии COVID-19, заявил президент страны Дональд Трамп.

Как передают «Известия», по словам главы Белого дома, миллионы американцев «пожертвовали своей работой» ради борьбы с коронавирусом. Поэтому теперь власти обязаны возвратить им долг: вернуть этим людям работу.

«Для защиты наших рабочих я введу временный запрет на иммиграцию в США... Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут мной рассматриваться на основе экономической ситуации», — сообщил президент США.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало, что Трамп собирается запретить въезд в страну на 90 дней для тех, кто хочет получить рабочие визы, в рамках плана по приостановке иммиграции в страну из-за пандемии COVID-19. В черновой версии указа президента содержатся несколько исключений: запрет не коснется тех, кто рассчитывает получить в Штатах работу в сфере пищевой промышленности и обеспечения бесперебойных поставок. Кроме того, запрет не относится к сотрудникам сферы здравоохранения.

В понедельник Трамп объявил о намерении подписать указ, приостанавливающий иммиграцию в страну ради сохранения рабочих мест для американцев в условиях пандемии.

В настоящее время США занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов — 816 тыс. и 45 тыс. соответственно. Как сообщала «Газета.ру», координатор Белого дома по борьбе с пандемией Дебора Биркс заявила 21 апреля, что в ряде крупных мегаполисов Штатов улучшается ситуации с COVID-19. Речь идет о Нью-Йорке, Род-Айленде, Коннектикуте, Детройте, Новом Орлеане, Чикаго и Бостоне.