Тимати на прямом эфире с Ивлеевой проколол себе губу

Москва, 22 апреля. Российский рэп-исполнитель Тимати во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Анастасией Ивлеевой проколол себе губу. В этот момент количество зрителей превысило 450 тысяч.

Во время самоизоляции популярный блогер и телеведущая запустила серию прямых эфиров, во время которых общалась со звездами. Так, например, гостями ее эфиров стали Максим Галкин, Филипп Киркоров, Ида Галич и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Последним участником шоу стал Тимати. Музыкант долго отказывался от эфира с Ивлеевой, однако после согласился. На одном из этапов ведущая заставила гостя проколоть себе любую часть тела зубочисткой.

«Зубочисткой не буду, поскольку это не гигиенично. Я проколю медицинской иглой от шприца. Проколю губу», — заявил Тимати.

В ответ рэпер попросил Ивлееву нарисовать картину голой грудью. Как он пояснил после, полотно можно будет продать на аукционе, а деньги отправить на благотворительность. Анастасия согласилась выполнить задание, но при условии, что она повернется к телефону спиной. После этого звезды выполнили еще ряд желаний. Так, например, Тимати бил себя электрошокером и поджег себе руку.

Напомним, ранее американский актер и музыкант Джаред Лето провел стрим с Анастасией Ивлеевой в Instagram. Часть видеозаписи онлайн-встречи, набравшей около 500 тыс. просмотров, она опубликовала в своем аккаунте, пишет «Газета.ru».