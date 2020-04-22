ООН опасается возникновения голода библейского масштаба из-за пандемии

Нью-Йорк, 22 апреля. Человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если сейчас не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«Пока в мире нет массового голода. Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас — обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей — то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев», — заявил Бизли на виртуальном заседании Совбеза ООН.

Он добавил, что пандемия коронавируса несет угрозу не только здоровью людей, «но и глобальную гуманитарную катастрофу». На грани голода могут оказаться миллионы людей.

«Каждый день 821 млн человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, еще 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода», — заявил он.

В этом году, по словам Бизли, из-за пандемии COVID-19 еще 130 млн человек могут оказаться на грани голодания.

«При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран», — прогнозирует Бизли.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь отметил, что Москва оказывает гуманитарную помощь странам, столкнувшимся с проблемами голода. По его словам, Россия выделяет на эти цели ежегодно более 40 млн долларов.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 2,5 млн человек. Заболевание унесло жизни более чем 170 тыс. человек. Больше всего случаев заражения сейчас фиксируется в США, Испании и Италии. По последним данным в Китае в общей сложности было зафиксировано 82 758 случаев заболевания и 4 632 смертельных исхода. Это существенно ниже, чем в таких европейских странах, как Испания или Италия, пишет «Газета.ру».