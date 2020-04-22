Пациентов судна «Иртыш» будут лечить при помощи новых коммуникационных технологий

Москва, 22 апреля. Врачи, служащие на госпитальном судне «Иртыш» ВМФ России, смогут проводить онлайн-консилиумы со специалистами ведущих научных институтов при помощи технологий телемедицины. Плавучий госпиталь получил систему связи, работающую на основе закрытого сегмента передачи данных.

При помощи современных технологий врачи с «Иртыша» будут получать консультации у лучших специалистов, проводить совещания, а при необходимости вести трансляцию хирургических операций.

«Медицина не стоит на месте, и в центральных учреждениях накоплен большой опыт, который может пригодиться врачам на местах в той или иной ситуации. А современные системы связи дают врачам возможности, которых у них не было еще 10–20 лет назад — оперативно ознакомиться с последними достижениями в той или иной области медицины», — приводит слова врача-вирусолога Анны Орешковой издание «Известия».

По мнению доцента РЭУ им. Плеханова полковника Александра Перенджиева, задача состоит в том, чтобы врач мог не только получить информацию, но и задать вопрос, а также получить на него ответ. Новая цифровая эпоха, по мнению эксперта,должна дать мощный толчок к развитию образования врачей.

На сегодняшний день «Иртыш» стоит на рейде во Владивостоке. Корабль принимает на борт больных, у которых диагностированы не инфекционные заболевания. Это должно разгрузить стационарные учреждения на Дальнем Востоке, которые сейчас переоборудуют для приема зараженных коронавирусом.

Добавим, что Минобороны РФ с конца марта строит 16 многопрофильных медицинских центров в разных регионах России общей вместимостью в 1600 мест. По последним данным ведомства, они будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая.