Певица Темникова намекнула на факт домогательств со стороны Фадеева

Москва, 22 апреля. Певица Елена Темникова рассказала о неудачном опыте сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым. Во время интервью Тине Канделаки, Темникова намекнула на факт домогательств который имел место в начале ее карьеры в шоу-бизнесе.

Темникова и Канделаки обсудили случаи домогательств со стороны продюсеров.

«Мне поступали такие предложения. Я понимала, к чему идет, и сразу отказывалась. Не скажу, что из-за этого моя карьера как-то замирала, развивалась медленнее. А с тобой такое было?» — спросила ее Канделаки.

Певица подтвердила, что тоже сталкивалась с подобным.

«То же самое. Предлагали», — призналась Темникова.

Многие зрители интервью предположили, что речь идет о Максиме Фадееве, с которым Темникова когда-то сотрудничала. Сейчас они не общаются, а друг друга упоминают лишь в негативном контексте. Темникова в интервью обратилась ко всем начинающим артисткам, призвав их пресекать все попытки домогательств со стороны продюсеров или олигархов.

Кроме того, Темникова рассказала о себе. По ее словам, сейчас она работает над записью нового альбома и строит вместе с мужем дом.

Ранее Темникова в эфире шоу Насти Ивлеевой на YouTube призналась, что страдала из-за сильных высыпаний на коже. Помогли артистке швейцарские врачи, предложившие необычную косметическую процедуру. Темникова рассказала, что «страшно» боится уколов и боли. Однако ей все же пришлось обратиться к специалистам, потому что высыпания на лице довели ее до депрессивного состояния.