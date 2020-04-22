Бородина отрепетировала тост для свадьбы Бузовой и Манукяна

Москва, 22 апреля. Телеведущая Ксения Бородина посоветовала своей коллеге по телепроекту «Дом 2» Ольге Бузовой в предстоящем браке с Давидом Манукяном «подчиняться, всегда самой заправлять кровать, готовить кавказские блюда».

Бузова пригласила Бородину в эфир на своей странице в Instagram. Коллеги обсудили личную жизнь и выполнили несколько шутливых заданий. Согласно одному из них, Бородина придумала тост для будущей свадьбы Ольги и ее возлюбленного блогера Давида Манукяна.

«Я бы в первую очередь обратилась к Давиду. Сказала бы: «Давид, ты такой молодец, что решился. Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей. Ты ее почаще держи дома, вы же замечательно проводите время взаперти. Удачи тебе Давид, а главное, терпения», — пошутила Бородина.

Кроме того, девушки поделились друг с другом нюансами союзов с восточными мужчинами.

«А еще нужно будет подчиняться, всегда самой заправлять кровать, готовить кавказские блюда», — поделилась Бородина с Бузовой.

Отметим, ранее Манукян во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте рассказал, ревнует ли он свою звездную возлюбленную. По его словам, у них с исполнительницей полная гармония и идиллия в отношениях. Вместе с тем он отметил, что делает все для того, чтобы его избранница не смотрела на других мужчин.

В августе 2019 года Манукян исполнил роль возлюбленного Бузовой в одном из клипов певицы. Позднее молодые люди начали публиковать совместные фотографии в социальных сетях, а также выпустили новогоднюю песню. В конце 2019 года Манукян признался в любви к Бузовой под одной из ее публикаций в Instagram, после чего певица рассказала подписчикам о романе с блогером.