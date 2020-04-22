Соседова возмутил новый способ заработка «несусветно богатой» Успенской

Москва, 22 апреля. Певица Любовь Успенская придумала, как заработать на поклонниках во время карантина, когда нет возможности проводить концерты и гастроли. Она записывает эксклюзивные поздравления для своих фанатов, готовых заплатить 30 тысяч рублей.

Деятельность певицы осудил критик Сергей Соседов, назвавший такой способ заработка неприемлемым. По его словам, поклонники певицы, которые платят такие деньги за поздравление от Успенской, фактические выкинут деньги на ветер. Он напомнил, что Успенская – «сказочно богатый человек» и заявил, что ей должно быть неприлично зарабатывать на поклонниках в тяжелое время карантина.

«На ее месте не стоит клянчить деньги за поздравления, а стоит самой платить людям – бедным, нездоровым, сиротам, пенсионерам, инвалидам. Это она, Люба, должна им платить, потому как имеет достаток. Но она, видимо, забыла об этом. Потому что она очень богата, несусветно богата. Я видел ее дом: просто неприлично жить в таком особняке! Особенно в наше время. Не-при-лич-но! И еще выставлять его на всеобщее обозрение», — приводит слова Соседова журнал «Собеседник».

Напомним, что в этом году стало известно о скандале между артисткой и ее дочерью, которую она родила в 1989 году в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. До отношений с ним Успенская трижды была замужем, в первом из которых была беременна двумя сыновьями-близнецами. Один из них не выжил при родах, другой скончался через несколько дней.

По словам певицы, расстаться с Плаксиным она хотела, когда дочь была маленькой. Но супруг начал шантажировать ее, поэтому они остались вместе. Лишь недавно Успенская объявила, что разводится с мужем, которого она винит в краже денег и проблемах у дочери. Именно Плаксин, по ее словам, снабдил ребенка деньгами и отправил в Коста-Рику, где у нее начались проблемы с запрещенными веществами.