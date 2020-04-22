Массовое тестирование на антитела к COVID-19 станет доступным в мае

Москва, 22 апреля. Массовое тестирование на антитела к вызывающему COVID-19 коронавирусу станет доступным в мае, зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре готовятся сразу несколько разработчиков.

По данным СМИ, созданием тестов на антитела к коронавирусу в России занимается ряд компаний и лабораторий. Некоторые из них заявляют о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре.

Уже в конце недели надеются получить первый лабораторный образец теста ИФА в Казанском федеральном университете.

Ученые также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10-15 минут. Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков отметил, что для подтверждения клинической и диагностической значимости набора тестов, его должно зарегистрировать надзорное ведомство. Регистрация, по мнению экспертов, может длиться от недели до месяца.

«Процедура эта не так проста, ее нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска. Цель — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах», — цитирует Волчкова газета «Известия».

По российским законам обойтись без регистрации нельзя даже в критической ситуации, отметил эксперт, признав, что правительство приняло меры для ускорения процедуры.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что за сутки в Москве скончались 28 пациентов с диагнозом коронавирус в возрасте от 30 до 93 лет, общее число погибших выросло до 261. У пациентов был ряд хронических заболеваний, включая гипертонию, хронический бронхит, онкологию, сахарный диабет, аневризму аорты.