Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу

Москва, 22 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.

В конце марта Ковтун в эфире программы Соловьева во время обсуждения пандемии коронавируса и паники, связанной с ней, перешел на крик, после чего оскорбил одного из гостей программы, используя нецензурную лексику. Телеведущий выгнал эксперта из студии и потребовал, чтобы тот больше не появлялся в эфире. Однако вскоре Ковтун принес извинения и стал вновь участвовать в записи эфира.

В этот раз Соловьев пообещал, что больше не даст слабину, и Ковтун у него уже не появится.

Причиной недовольства телеведущего стали слова Ковтуна о митинге, прошедшем в понедельник во Владикавказе. По словам украинца, Росгвардия якобы пряталась от людей на несанкционированном митинге. Ведущий отметил в ответ, что росгвардейцы, наоборот, наводили правопорядок и действовали крайне аккуратно.

«Пойдешь сегодня пешком в Киев. Я больше не намерен терпеть эту хреновню. <...> Ты понимаешь, сколько людей окажутся на больничной койке и сколько умрут из-за того, что такие сволочи, как ты, поддерживают безумцев, поддерживающих, что надо выходить и ломать карантин», — не скрывал возмущения Соловьев.

Ковтун пытался оправдаться, однако ведущий категорично потребовал, чтобы украинский эксперт покинул студию.

«Слушай, пшел вон. Домой в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. Потому что я не хочу, чтобы гибли люди из-за того, что кто-то поддерживает абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде, которые вышли, заразятся, а потом будут умирать <...> Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились», — заявил Соловьев, после чего Ковтун покинул эфир.

В понедельник жители Владикавказа устроили несанкционированный митинг на площади Свободы, протестуя против карантина. К месту проведения акции были стянуты силы Росгвардии для предотвращения беспорядков, передавала «Газета.ру». На переговоры к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, после чего митинг завершился.

Во вторник стало известно, что Ленинский суд Владикавказа арестовал Вадима Чельдиева, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти в Северной Осетии, а также призывах к массовым акциям неповиновения. Как передавал RT, Чельдиев был оштрафован на 75 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе.

Напомним, режим самоизоляции был введен в большинстве российских регионов для того, чтобы сдержать эпидемию коронавируса, охватившую Россию и другие страны мира с начала этого года. Это значит, что выходить на улицу разрешается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.