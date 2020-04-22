Посол Палестины обвинил американского дипломата во лжи о помощи палестинцам

Париж, 22 апреля. Палестинский посол во Франции Салман Харфи обвинил посла США в Израиле Дэвида Фридмана во лжи о предоставлении Вашингтоном палестинцам специального гранта в пять миллионов долларов для борьбы с коронавирусом.

О выделении гранта для Палестинской администрации Фридман написал в своем Twitter на прошлой неделе. По его словам, США намерены передать эти средства больницам, а также бедным семьям.

«Он врет, мы не знаем, на что они собираются потратить деньги, но точно не на палестинское здравоохранение и госпитали. Тот, кто действительно хочет пожертвовать (деньги), может напрямую обратиться к представителю палестинского народа и сказать: я хочу возобновить оказание помощи, я был неправ. Соединенные Штаты ничего не дали палестинскому народу, мы не получили ни цента», — подчеркнул Харфи.

По его словам, США при этом выделили 3,5 миллиона долларов негосударственным организациям, которые ведут сотрудничество с Вашингтоном. Палестинский посол напомнил, что США не стали возобновлять финансирование Всемирной организации здравоохранения.

I'm very pleased the USA is providing $5M for Palestinian hospitals and households to meet immediate, life-saving needs in combating COVID-19. The USA, as the world’s top humanitarian aid donor, is committed to assisting the Palestinian people, & others worldwide, in this crisis. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) April 16, 2020

Отметим, что Палестина приняла решение прервать все контакты с США после обнародования президентом США Дональдом Трампом так называемой «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Дональд Трамп ранее объявил об итогах разработки «сделки века» — американского проекта соглашения между Израилем и Палестиной. Он предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и западный берег реки Иордан. Израиль, в свою очередь, сохранит контроль над востоком реки Иордан.