Виртуальный «Бессмертный полк» проведут в Оттаве 9 мая

Оттава, 22 апреля. Русскоязычная община Канады намерена провести 9 мая виртуальный «Бессмертный полк», а также – телемост Победы. Об этом сообщает лидер общественного движения «Русский мир Канады» и один из организаторов этой акции Алла Суворова.

«Телемост Победы и виртуальный «Бессмертный полк» будет проведен силами всех организаторов традиционных «Бессмертных полков» из таких городов, как Торонто, Оттава, Монреаль, Квебек-Сити, Ванкувер, Калгари и Эдмонтон. Мы вместе работаем над организацией этой уникальной акции, которая призвана объединить всю русскоязычную общину и, несмотря на пандемию коронавируса, масштабно отметить 75-летие Победы», — рассказала она.

Суворова сообщила, что акция пройдет в Оттаве 9 мая в полдень по местному времени на специально созданном для этого YouTube-канале. Ссылка на него будет опубликована в социальных сетях незадолго до Дня Победы.

Телемост будут вести несколько человек. Главной частью контента станут записи поздравлений ветеранов; среди поздравляющих будет посол России в Канаде Александр Дарчиев. Также будут показаны записи концертных выступлений и сюжеты о прошлогодних «Бессмертных полках» из разных канадских городов. Кроме того, предусмотрены прямые включения и викторины с призами.

Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит в России и других странах в День Победы. Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По данным МВД РФ, в прошлом году на территории России в рамках акции «Бессмертный полк» прошло 3,7 тысячи мероприятий. Общее количество участников акции «Бессмертный полк» составило 10 миллионов человек.