حصاد اخبار سوريا في 21 أبريل / نيسان: غارات إسرائيلية بالقرب من تدمر والقوات الجوية الروسية تعترض طائرة أمريكية

سوريا، 21 أبريل / نيسان: هاجمت إسرائيل الأراضي السورية، والقوات الجوية الروسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي للبلاد.

عدوان إسرائيلي على سوريا

أطلقت طائرات إسرائيلية صواريخ على منشآت عسكرية شمال مطار تدمر (240 كم من دمشق).

ونجحت أنظمة الدفاع الجوي، في منطقة تدمر، في صد هجوم سلاح الجو الإسرائيلي. وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من تدمير العديد من صواريخ العدو قبل أن تصل إلى الأهداف الأرضية.

مسلحون ينهبون مدينة إبلا السورية القديمة

أعلن مدير إدارة الثقافة بمحافظة حماة حاضر ايلولو عن نهب المسلحون موقع التنقيب في مدينة إبلا السورية القديمة، التي كانت عاصمة دولة ثرية، تواجدت في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد.

ووفقا له، فقد أنشأ الإرهابيون معسكر تدريب في موقع التنقيب مباشرة، واختاروا هذا المكان ليس فقط بسبب قربه من القطع الأثرية القديمة والتي يمكن استخدامها لكسب المال الجيد، ولكن أيضا بسبب وجود ملاجئ طبيعية. حيث يحيط بإبلا أعمدة من كل الجهات، وتحت الأرض يوجد كهف يمكن الاختباء فيه من الطائرات والطائرات المسيرة.

القوات الجوية الروسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية

انطلقت مقاتلة روسية من قاعدة القوات الجوية الروسية في اللاذقية، حميميم، لتحديد الهدف الجوي الذي اتجه نحو المنشآت العسكرية الروسية في سوريا، وتبين لاحقًا أنه طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وغيرت طائرة الاستطلاع الأمريكية مسارها بعد أن بدأت مقاتلة القوات الجوية الروسية بمرافقتها، وقبل بضعة أيام، اعترضت طائرة روسية من طراز سوخوي-25 طائرة استطلاع تابعة لسلاح البحرية الأمريكي من نوع Poseidon P-8A فوق البحر الأبيض المتوسط.

تسيير دورية عسكرية مشتركة للقوات التركية والروسية في محافظة إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية والروسية أجريتا دورية مشتركة خامسة على طول طريق M4 في إدلب السورية.

ونشرت الوزارة التركية على حسابها الرسمي تويتر «جرت الدورية الروسية التركية المشتركة الخامسة على طول طريق M4 بدعم من عناصر جوية وبرية في إدلب».