К аппаратам ИВЛ в больнице в Коммунарке подключены более 50 пациентов 

Москва, 22 апреля. Более 50 пациентов с подозрением на коронавирус подключены к аппарату искусственной вентиляции легких в московском медицинском центре в Коммунарке, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

«51 пациенту проводили ИВЛ. Из них три удалось отлучить и перевести в палату, 25 продолжаем респираторную терапию», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Проценко отметил, что для точной статистики по исходам больных на ИВЛ необходимо время.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, передавала «Газета.ру». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

В ночь на среду сообщалось, что за сутки в Москве скончались 28 пациентов с диагнозом коронавирус в возрасте от 30 до 93 лет. Младший из них страдал системной красной волчанкой. Ему также диагностировали «двустороннюю субтотальную пневмонию с геморрагическим компонентом». У пациентов был ряд хронических заболеваний, включая гипертонию, хронический бронхит, онкологию, сахарный диабет, аневризму аорты.